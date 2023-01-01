На трассе Пермь – Екатеринбург в аварии погибли двое взрослые и 12-летняя школьница Ещё один человек ранен Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В субботу, 2 декабря, на 77 км трассы Пермь — Екатеринбург произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Подробности инцидента рассказали в ГИБДД Пермского края.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Део Нексия» 1989 г. р. по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «КамАЗ».

В результате аварии погибли водитель и два пассажира легковушки, включая 12-летнюю школьницу. Также травмы получил водитель грузовика.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств ДТП для выяснения всех подробностей произошедшего.

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