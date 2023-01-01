Алёна Бронникова В Прикамье фиксируется снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией Уровень инфицирования уменьшился на 29% Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Пермском крае зафиксировано снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 29%. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

По информации ведомства, входит в число высокопоражённых инфекцией регионов. Однако, благодаря программам общественной сферы и сфер здравоохранения и образования, за девять месяцев 2023 года показатель заражения удалось сократить до 46,5 против 65,5 на 100 тыс. населения за АППГ. Кроме того, отмечается снижение количества случаев передачи ВИЧ от матери к ребенку с 3,6% в 2014 году до 0,6 % в 2022 году.

«Распространение ВИЧ-инфекции остаётся одной из основных проблем человечества. Вакцины, предупреждающие заражение ВИЧ, пока не разработаны, но применяемая антиретровирусная терапия (АРТ) позволяет контролировать и предотвращать передачу», — сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Согласно опубликованным данным, на сегодняшний день лечение получают более 95% пациентов. АРТ охвачены 84,4% ВИЧ-инфицированных, которые наблюдаются у врача. Ведомство напоминает о необходимости профилактики заболевания.





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