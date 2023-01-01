Алёна Бронникова Кредиторская задолженность предприятий Прикамья за месяц выросла на 0,5% Просроченные долги сократились на 3,8% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Суммарная задолженность организаций Пермского края, за исключением представителей малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных учреждений, численность которых составляет более 15 чел., на 1 октября составила 1,971 трлн руб. По данным Пермьстата, просроченная часть выразилась в сумме 52,6 млрд руб., или 2,7% от общей суммы.

В суммарную входят кредиторская задолженность и задолженность по полученным кредитам и займам. Кредиторская задолженность предприятий региона, по сравнению с показателями на 1 сентября, увеличилась на 0,5% и сложилась в объёме 732 млрд руб. Просроченные платежи от этой суммы составили 40 млрд руб. (5,5% от общего объёма). Этот показатель снизился по сравнению с АППГ на 3,8%. Просроченные долги были зафиксированы у 127 организаций.

К началу октября объём задолженности организаций по полученным кредитам банков и займам к октябрю сложился в сумме 1,24 трлн руб., сумма просроченных неплатежей осталась на уровне прошлого периода — 12,7 млрд руб. Дебиторская задолженность по сравнению с показателем предыдущего месяца возросла на 4,4% до 1 трлн руб. Объём просроченных дебиторских неплатежей за месяц увеличился на 10,2% и достиг 37,7 млрд руб. Такой вид задолженности отмечен у 273 организаций региона.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.