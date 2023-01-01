Алёна Бронникова Прибыль пермских предприятий сократилась на 40% Сумма убытков нерентабельных организаций уменьшилась на 28,6% Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

За период с января по сентябрь 2023 года организациями Пермского края с численностью более 15 чел. получен сальдированный финансовый результат в сумме 246,2 млрд руб. Это ниже на 39,9% показателя АППГ. Исследование было проведено Пермьстатом без учёта представителей малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных учреждений.

В целом по региону 75,9% обследованных организаций завершили период с прибылью в объёме 257,7 млрд руб., что на 38,9% ниже показателя января-сентября 2022 года. Общий объём убытков нерентабельных организаций уменьшился на 28,6% и составила 11,5 млрд руб.

Прибыль предприятий промышленного производства за рассматриваемый период составила 212,7 млрд руб. Среди них доля прибыльных — 73,6%, сумма их прибыли сложилась в объёме 219,1 млрд руб., что ниже АППГ на 44,1%.

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