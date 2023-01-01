Алёна Бронникова Пермский университет вошёл в топ предметного рейтинга российских вузов Среди лучших ПГНИУ оказался по естественно-математическим наукам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский классический университет вошёл в топ-50 предметного рейтинга российских вузов по естественно-математическому направлению. Исследование провело рейтинговое агентство RAEX.

ПГНИУ оказался единственным пермским вузом, вошедшим в список. По данным учебного учреждения, в 2023 году был отмечен рост доходов от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). На проведение научно-исследовательских работ учёные университета получили 242 млн руб. В текущем году также на 14% увеличилось количество аспирантов до 107 чел.

Такой анализ российских вузов был проведён во второй раз. Ранее он проводился в 2021 году.

Для составления рейтинга агентство разработало методологию оценки университетов. В частности, был проанализирован контингент студентов по направлениям математики и механики, компьютерных и информационных, биологических наук, химии, физики и астрономии, науки о Земле. Критериями оценки стали конкурсные баллы абитуриентов на очном образовании, количество побед в крупных студенческих олимпиадах, оценка уровня преподавания представителями академических кругов, объём привлечённого на НИОКР бюджета, число научных публикаций и др.

Рейтинговый функционал ПГНИУ составил 16,49. По данным исследования 2021 года, пермский вуз занимал 48 место (18,26 баллов).

Лидерами по итогам обоих рейтингов оказались столичные МГУ — 100 баллов, МФТИ - 87,94 балла в 2023 году и Санкт-Петербургский государственный университет — 79,44 балла в 2023 году.





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