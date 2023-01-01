В Черняевском лесу на месте отдыха «Золотые пески» заменили малые архитектурные формы Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На комплексном месте отдыха «Золотые пески» в Черняевском лесу (Пермь) подрядчик заменил малые архитектурные формы. Об этом сообщили в управлении по экологии и природопользованию горадминистрации. Работы проведены в рамках экопроекта «Зелёное кольцо».

В ходе реновации на участке обновлена входная группа, детская площадка, установлены новые скамьи, навесы, качели, велопарковка. Часть конструкций снабжена освещением, что обеспечивает безопасность для посетителей в тёмное время суток.

Напомним, проект «Зелёное кольцо» предусматривает обустройство общественных пространств и экологическую ревитализацию долин рек Егошиха и Данилиха, а также благоустройство ООПТ «Черняевский лес», в том числе парка культуры и отдыха «Балатово».

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