В Перми скончался известный учёный-историк Борис Поварницын Похороны профессора состоятся 3 декабря Поделиться Твитнуть

Борис Поварницын

Архив ИД «Компаньон»

В Перми скончался доктор исторических наук, профессор кафедры Государственного управления и истории Пермского Политеха Борис Поварницын. Информацию «Новому компаньону» подтвердили в пресс-службе вуза.

Борис Поварницын окончил в 1982 году исторический факультет ПГУ. На кафедре ПНИПУ работал с 1986 года. Читал курсы: «История Отечества», «Государственное и муниципальное управление национальными отношениями», «Геополитика», «Основы современных международных отношений».

Является автором около 100 научных работ, в том числе монографий «Русский вопрос глазами американцев» (Пермь, 2002) и «Историография США и Великобритании об этнополитике СССР и постсоветских государств» (Пермь, 2007), около 30 методических и около 60 газетно-журнальных публикаций. Лауреат краевой журналистской премии имени Гайдара (2000).

«Умер Борис Поварницын. Учёный, преподаватель. Хотя, правильнее, наверное, учитель. Гуру. Кто-то мне в своё время говорил, что он один из лучших специалистов в России по национальным отношениям. Знаток и любитель всяких оружейных и военных наук, — написал его друг, журналист Андрей Никитин. — Пару раз бывали с ним вместе в командировках горячих точках. Писали тексты, за которые до сих пор не стыдно».

Борис Поварницын умер после тяжёлой болезни.

Прощание состоится в воскресенье, 3 декабря, в 15 часов в Перми, в большом зале для прощаний на ул.Старцева, 61.

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