В Пермской филармонии проходит съезд Союза концертных организаций России Поделиться Твитнуть

фото: Ольга Бразговская

1 и 2 декабря 2023 года Пермская краевая филармония принимает участников съезда Уральского отделения «Союза концертных организаций России». В рамках форума проходит отраслевое совещание, на котором представлен опыт работы системы Виртуальных концертных залов Пермской филармонии и семинар «Система концертного зала как основа маркетингового комплекса».

География участников съезда в этом году представлена региональными филармониями и другими концертными организациями из Перми, Ижевска, Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Сургута, Нижнего Тагила, Кургана, Магнитогорска и городов Пермского края.

фото: Ольга Бразговская

Гостей съезда «Союза концертных организаций России» приветствовала Министр культуры Пермского края Алла Платонова, отметив важность сотрудничества в профессиональном сообществе.

фото: Ольга Бразговская

Обмен опытом и обсуждение актуальных вопросов деятельности Виртуальных концертных залов других регионов не случайно проходит именно в Перми — ведь в 2022 году на первом Всероссийском конкурсе лучших практик Виртуальных концертных залов (ВКЗ) Пермская краевая филармония одержала победу в главной номинации «Лучшая практика системы ВКЗ».

Директор Пермской краевой филармонии, заслуженный работник культуры РФ Галина Кокоулина:

— Виртуальный концертный зал — один из успешных и востребованных проектов Министерства культуры Российской Федерации, обладающий огромным социальным и духовным потенциалом. Это реальная возможность создания доступа к высокому музыкальному искусству для всех, и особенно для людей, проживающих в отдаленных уголках регионов нашей страны. С 2014 года в ВКЗ Пермского края филармонией было организовано более пяти с половиной тысяч трансляций, которые посетило более 167 000 человек.

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