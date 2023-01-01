«Уралкалий» проинвестирует в развитие образовательной инфраструктуры в Березниках Предприятие готово направить на эти цели 100 млн рублей Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края и ПАО «Уралкалий» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере образования. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, подписание документа состоялось сегодня, 1 декабря, на площадке Пермского инженерно-промышленного форума.

Соглашение закрепляет договорённости о строительстве нового учебно-лабораторного корпуса Березниковского политехнического техникума и общежития для иногородних студентов в Березниках. Инвестиции предприятия в проект составят до 100 млн руб.

Планируется, что новый корпус будет рассчитан на 500 мест. Здесь разместятся современные учебные аудитории, мастерские и лаборатории, физкультурно-спортивный блок, библиотечно-информационный центр, актовый зал и столовая. Общежитие для иногородних студентов предполагается построить на 400 мест. Сейчас при техникуме функционируют два общежития общей вместимостью порядка 310 мест.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что очень важно взаимодействовать с крупнейшими предприятиями Прикамья и привлекать их для реализации социально значимых инфраструктурных проектов региона. Особенно, по его словам, это актуально для Березников — одного из промышленных центров, где работают флагманы химической отрасли страны.

«Вместе с бизнесом мы движемся к тому, чтобы не только развивать сферу образования в Пермском крае, но и обеспечивать студентам комфортные условия в период учебы. Подписанное сегодня соглашение обеспечит реализацию дорожной карты в рамках этого направления», — отметил Дмитрий Махонин.

«Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске. В основном производственном подразделении предприятия работают более 13,3 тыс. сотрудников.

Березниковский политехнический техникум готовит лаборантов по контролю качества сырья, реактивов, обогатителей полезных ископаемых и других специалистов. На сегодняшний день в техникуме обучается более 1,5 тыс. студентов.





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