Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 1 по 8 декабря Поделиться Твитнуть

1 декабря в Пермской краевой библиотеке им. Горького к 20-летию проведения референдума по вопросу объединения Коми-Пермяцкого автономного округа и Пермской области откроется книжная выставка «Мы голосуем за Пермский край» (16+). Посетители увидят материалы научно-практических конференций, политические альманахи, статьи, справочники, атласы, карты и др.

1 декабря в 10:30 и 13:00; 2 и 3 декабря в 13:30 в Пермском театре кукол пройдёт премьера музыкальной феерии Дмитрия Вихрецкого по сказке Валентина Катаева «Цветик-семицветик» (6+). Постановщики перенесли сюжет в наше время, поэтому история о мечтах и их исполнении приобрела актуальное звучание.

1 декабря с 11:00 в Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдёт заключительный день фестиваля инклюзивного творчества «Преодоление» (6+). Гостей ждут знакомство с выставкой незрячих художников «Пермь Великая. Вижу руками» (6+), интерактивные площадки, презентация инклюзивной ремесленной мастерской «НеЛепка», а также гала-концерт в 15:30.

1, 2 и 3 декабря в 12:00 и 16:00 в Пермском театре юного зрителя пройдёт премьера мюзикла Константина Яковлева «Новая история Страны Оз» (6+) – продолжения знаменитой сказки, в котором встретятся как уже знакомые Страшила, Железный дровосек и Лев, так и новые герои, среди которых ведьма Момби и её воспитанник Тип.

1 декабря в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят легендарную постановку балета Прокофьева «Ромео и Джульетта» (12+) в хореографии Джона Крэнко.

1 декабря в 19:00 на сцене Театра-Театра в рамках фестиваля «Золотая Маска» в Перми» пройдут гастроли Российского академического Молодёжного театра (Москва) со спектаклем «Душа моя Павел» (16+) по роману Алексея Варламова, вошедшим в long list «Золотой Маски» 2023 года.

2 декабря в 15:00 в кинотеатре «Синема Парк Семья» пройдёт встреча с заслуженной артисткой России Еленой Валюшкиной (0+). Актриса представит премьеру новогодней франшизы «Ёлки 10», в которой исполнила одну из главных ролей. Юбилейный фильм состоит из четырёх новелл, объединённых общей сюжетной линией. На этот раз новогодние истории вновь будут связаны теорией шести рукопожатий, но уже на новый лад.

2 декабря в 18:30 в «Кристалл-центре» состоится торжественное открытие «Пермской синематеки» на новой площадке (16+). Фильмом открытия станет новая работа Любови Мульменко «Фрау» (18+). В широкий прокат фильм выходит только в марте 2024 года, но в честь открытия нового дома «Пермской синематеки» картина будет представлена пермякам на три месяца раньше.

2 декабря в 19:00 в театре «Туки-Луки» зрителей ждёт спектакль-концерт «Время жить!» (12+, от 14 лет). В основу спектакля положены стихи Михаила Кульчицкого, Павла Когана и Николая Майорова, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и погибших в боях.

3 декабря в Верхнечусовских Городках подведут итоги проекта «Городки. Начатие». Гостей ждёт «Диванная вечеринка» (0+).

Дом народного творчества «Губерния»

3 декабря в 13:00 в Детском музейном центре пройдёт музейное занятие «Новогодняя мастерская. Адвент-календарь» (0+, от 5 лет).

3 декабря в 14:00 и 19:00 в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского можно увидеть премьеру этого сезона – оперу Пуленка «Человеческий голос» (16+) с Надеждой Павловой в главной партии.

3 декабря в 19:00 в театре «Сцена-Молот» пройдёт спектакль-концерт композитора, музыкального руководителя, дирижёра Театра-Театра, заслуженного работника культуры РФ Татьяны Виноградовой «И чувства вновь крылаты...» (16+).

3 декабря в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят запись концерта оркестра MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. В программе – произведения Моцарта.

3 декабря в 19:00 в частной филармонии «Триумф» состоится соло-перформанс современного танца Ксении Бурмистровой «Желающие машины» (12+).

До 4 декабря в Березниковском драматическом театре проходит большой юбилейный фестиваль региональных театров «Камский» (0+). В нём участвуют ведущие театры из Березников, Кунгура, Чайковского, Лысьвы, Губахи и Кудымкара. В афише фестиваля спектакль «Трагедия короля Ричарда III» (18+) по одноимённой шекспировской классике, вошедший в long list «Золотой маски-2024», «Философские сказки» (12+) по мотивам произведений Сергея Козлова из цикла про «Ёжика в тумане» и многие другие постановки.

4 декабря в 19:00 в частной филармонии «Триумф» в рамках проекта «Немое кино в «Триумфе» зрители увидят фильм «Алиса в Стране чудес» (1915, 12+). Пианист Александр Колесников выступит в роли тапёра и сопроводит картину стилистически и эмоционально соответствующей импровизационной музыкой.

4 декабря в 19:00 в Органном концертном зале в программе «Мальчишки из капеллы» (6+) примут участие сразу четыре коллектива Хоровой капеллы мальчиков: хоры первого и второго классов, концертный хор мальчиков и мужской хор капеллы. В программе: русская и зарубежная классика, произведения композиторов XX – XXI веков, обработки народных песен.

4 декабря в 19:30 в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского пройдёт творческая встреча с Медеей Ясониди (12+). Художественный руководитель концерта, посвящённого Марии Каллас, расскажет о своих впечатлениях, связанных с именем Марии Каллас в Греции, а также о выборе произведений для концерта, посвящённого 100-летию со дня рождения певицы.

5 декабря в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Семья» и 6 декабря в 19:00 в кинотеатре «Синема 5» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят спектакль «Реверс» (12+). Режиссёры – Андрей Кольцов и Ирина Дрожжина.

5 декабря в 19:00 в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского состоится концерт солистов Пермской оперы La Callas Divina (6+). Музыканты исполнят фрагменты 18 опер. Партия фортепиано: Медея Ясониди.

5 декабря в 20:00 в театре «Сцена-Молот» пройдёт концерт группы Split (16+) в формате квартирника, на котором гости смогут потанцевать и пообщаться с музыкантами в непринуждённой обстановке.

6 декабря в Пермской краевой библиотеке им. Горького откроется выставка к 65-летию русского и французского историка моды, искусствоведа, театрального художника Александра Васильева «Историк моды» (16+).

6 декабря в 19:00 в Органном концертном зале с новой программой «Зимние забавы» (6+) выступит Оркестр русских народных инструментов им. Салина под управлением Галины Токаревой. В концерте принимают участие Константин Березин (саксофон) и Гульназ Гарипова (фортепиано). В программе концерта — музыка Гершвина, Пьяццоллы и отечественных композиторов.

6, 7 и 8 декабря в 19:00 в Театре-Театре пройдёт премьера спектакля Бориса Мильграма по мотивам пьесы Николая Коляды «О том, как Сергей Сергеевич прославиться хотел» (16+).

6 декабря в 21:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт концерт Риада Маммадова «К востоку от рая» (12+) из цикла сольных фортепианных концертов Piano Gala. В этот вечер можно будет услышать примеры contemporary мугама (один из основных жанров азербайджанской традиционной музыки), джаз-мугама, джазовые стандарты и собственные пьесы Риада Маммадова.

7 декабря в 18:30 в Доме Мешкова пройдёт лекция Марины Абашевой «Тайны Леонида Юзефовича и бездны Анатолия Королева, или Как пермские писатели оказались в авангарде современной русской прозы» (6+).

7 декабря в 18:30, 19:30 и 20:30 Пермская художественная галерея приглашает на экскурсии «Вспомнить всё» (12+, от 14 лет). Посетители попадут в бывшие служебные помещения, запасники и фонды; узнают историю собора и музея, истории сотрудников галереи; увидят, как менялось здание, где располагались квартиры музейщиков, где был буфет для посетителей, и многое другое.

Пермская государственная художественная галерея

8 и 9 декабря в Перми пройдёт XVIII фестиваль «Джаз-лихорадка» (6+). На нём выступят лучшие джазовые вокалисты страны, а также коллективы из Москвы, Новосибирска, Ижевска и Перми. В конце каждого дня фестиваля будут открываться двери джаз-клуба «Хрустальный лев». Основные фестивальные события будут проходить в культурном пространстве «Часовой завод», а фестивальный клуб «Хрустальный лев» разместится в «Сцене-Молот». На открытии фестиваля, 8 декабря в 17:00, выступят три пермских коллектива – ансамбль «Аристократ», группа «Art&Cool», Трио Валерия Степанова, а также квинтет Бориса Беккера (Ижевск). В вечерней программе с 20:15 выступит хедлайнер первого дня фестиваля – «Лютый джаз-бэнд» (Москва).

До 11 декабря в Центре городской культуры работает выставка художественной группы «Нежные бабы» «Что мне делать, чтобы земля оставалась на месте» (16+). В рамках выставки 3 декабря в 17:00 и 6 декабря в 19:00 пройдёт коллективное прослушивание саундтрека Аси Фиддлер, созданного на основе полевых исследований группы «Нежные бабы» в Пермском крае.

До 7 января 2024 года в Пермской Арт-резиденции работают две выставки: «Поиски» (0+) петербургского художника Люциана Долинского и «Образ – Символ» (0+) скульптора Павла Шевченко, который родился в Пермской области, но жил и работал в Санкт-Петербурге. Выставки представят живопись, графику и скульптуру, выполненные авторами в 1989-2011 гг.

До 14 января 2024 года в ТРЦ «Планета» проходит выставка «Супертачки» (0+). Посетители увидят эксклюзивные родстеры, кабриолеты, лимузин, советские и американские ретро-автомобили и многое другое.

До 26 февраля 2024 года в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского работает выставка «Сегодня в афише театра… Жар-птица и другие гости из тридесятого царства» (0+). В основе экспозиции — один предмет, но с помощью мультимедийных средств он сможет рассказать об истории, поворотных событиях театра и театрального искусства. Экспонатом этой выставки стал головной убор главной героини балета Стравинского «Жар-птица», созданный художником по костюмам Татьяной Ногиновой к постановке Алексея Мирошниченко 2017 года. Спектакль входил в премьерный триптих балетов Стравинского («Поцелуй феи», «Петрушка», «Жар-птица»).

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