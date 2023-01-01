Зампредседателя Пермского краевого суда станет Татьяна Журавлёва Её кандидатура одобрена ВККС Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала председателя Мотовилихинского районного суда Перми Татьяну Журавлёву на должность заместителя председателя Пермского краевого суда. Решение коллегии публикует «Коммерсантъ-Прикамье».

Татьяна Журавлёва окончила ПГУ по специальности «юриспруденция». В 2012 году стала судьёй Мотовилихинского районного суда Перми. В 2021 году заняла должность председателя суда.

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