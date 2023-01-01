Торговые центры Прикамья проверят на предмет незаконной торговли пиротехникой Нарушителей привлекут к административной ответственности Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

«Новый компаньон»

Антитеррористическая комиссия Пермского края поручила региональному минпромторгу организовать проверки соблюдения торговыми организациями Прикамья требований к защищённости объектов. В частности, будут выявляться факты размещения киосков с пиротехникой, не предусмотренных паспортами антитеррористической защищённости (АТЗ). Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В конце ноября министерство уже направило во все торговые и торгово-развлекательные центры и комплексы информационные письма о необходимости соблюдения этих требований.

В ближайшее время чиновники совместно с росгвардейцами и сотрудниками МЧС проведут очные проверки.

«Несоблюдение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) может повлечь за собой административную ответственность по ст. 20.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ», — напомнили в кабмине.













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