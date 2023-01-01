Максим Артамонов С 4 декабря в Перми изменится схема движения автобусов маршрута № 35 Это связано с ремонтом трамвайной линии на улице Дзержинского Поделиться Твитнуть

Фото: департамент транспорта Перми

Как сообщает пресс-служба дептранса Перми, с начала следующей недели автобусы маршрута № 35 будут ездить по новой схеме.

В департаменте уточнили, что из-за ремонта трамвайной линии по ул. Дзержинского автобус временно продлён до остановки «Завод профнастила». В связи с дорожными заторами, возникающими на ул. Дзержинского, фиксируются частые опоздания автобуса. Это приводит к неудобствам для пассажиров, которые пользуются данным маршрутом.

Два автобуса будут курсировать от Театра-Театра до ПЭМЗ, как и прежде, а один автобус будет ездить по маршруту «Завод профнастила — Пермский академический Театр-Театр».

Вводимые изменения позволят повысить регулярность движения автобуса, отметили в дептрансе.

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