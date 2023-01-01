С 1 декабря в Перми запускают массовые ночные катания на коньках Они будут проводиться только по пятницам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 декабря Школа олимпийского резерва «Орлёнок» в Перми запускает массовые ночные катания на коньках. Об этом сообщает «Рифей».

Они будут проводиться на закрытом катке во Дворце спорта «Орлёнок» по пятницам с 23:30 до 01:30. «В программе — музыка, приглушённый свет и розыгрыши от ведущего», — пишет издание.

Организаторы предупреждают, что пустят на каток только лиц старше 18 лет, подростки младше могут прийти в сопровождении взрослых. Цена билета на одного человека составит 600 руб., при посещении катка вдвоём — 1100 руб., а компанией (4 чел.) — 2 тыс. руб. Количество мест ограничено.

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