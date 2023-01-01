Жительница Прикамья заморила голодом 5-летнего сына Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Пермском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летней жительницы Лысьвы, она обвиняется по двум статьям УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следствие установило, что с января 2021-го по 15 июня 2023 года женщина, проживая со своим пятилетним сыном, перестала обеспечивать его достаточным питанием и лишила возможности получения медпомощи, что повлекло смерть ребёнка.

В ходе судебной экспертизы выяснилось, что женщина страдает психическим расстройством и нуждается в принудительных мерах медицинского характера.

При расследовании дела к административной ответственности привлечены должностные лица из органов внутренних дел и медучреждения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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