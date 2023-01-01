Максим Артамонов В спецоперации убили военнослужащего из Прикамья Василия Тиунова Он был механиком в инженерно-сапёрной роте Поделиться Твитнуть

Фото: Елена Шлагинских

В зоне боевых действий российской спецоперации на территории ДНР 25 ноября погиб уроженец п. Гайны Василий Тиунов. Об этом сообщила глава Гайнского муниципального округа Елена Шлагинских.

Рядовой Василий Тиунов служил механиком инженерно-технического взвода инженерно-сапёрной роты. Обстоятельства его гибели глава округа не уточнила.

«От имени администрации Гайнского округа и от себя лично искренне выражаю глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Василия», — написала чиновница.

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