В Перми введён в эксплуатацию новый газопровод протяжённостью 1,7 км Он построен в рамках программы догазификации Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Специалисты АО «Газпром газораспределение Пермь» ввели в эксплуатацию газопровод протяжённостью 1,7 км для догазификации пермского микрорайона «Куйбышевский посёлок». Как сообщает пресс-служба краевого правительства, уже подключены первые потребители.

Распределительные сети создали возможность для подключения к газу 36 домовладений микрорайона. На сегодня в рамках догазификации газопроводы построены до 28 земельных участков, три домовладения уже пользуются сетевым газом.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин считает, что пуск газа — отличный подарок жителям микрорайона в преддверии зимы. Он также отметил, что «голубое топливо» позволяет экономить на оплате коммунальных услуг.

«В этом году в рамках меры поддержки, инициированной президентом России Владимиром Путиным, мы одними из первых в стране увеличили предельный размер субсидий на компенсацию расходов при подключении газа. Для льготных категорий граждан она составила 100 тыс. руб. Также Пермский край — в числе первых в стране в части бесплатного подвода газопроводов до фасадов домов, а не до границы участка», — сказал губернатор.

Напомним, в 2021 году Пермский край оказался в числе 15 регионов РФ, в которых власти и «Газпром» договорились провести догазификацию. На данный момент в Прикамье принято уже более 52 тыс. заявок на подключение, и практически по всем заключены договоры. Сети подведены до границ 38,5 тыс. земельных участков, полностью газифицированы более 12 тыс. домов.

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