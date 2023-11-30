На ПИПФ заключены соглашения о сотрудничестве с крупными холдингами Документы предусматривают создание промкоопераций и строительство новых объектов Поделиться Твитнуть

Сегодня, 30 ноября, на Пермском инженерно-промышленном форуме (ПИПФ) в присутствии губернатора Прикамья Дмитрия Махонина было подписано несколько соглашений о сотрудничестве и других стратегических документов. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Один из таких документов — дорожная карта по взаимодействию ООO «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» с промышленным комплексом Пермского края. Она направлена на поиск и внедрение эффективных технологий, оборудования, систем, материалов и программных продуктов для использования на объектах ООO «ЕвроХим-УКК» взамен импортных. Реализация основных положений дорожной карты запланирована на 2024-2028 годы.

АО «Верхнекамская калийная компания» (ВКК, входит в группу «Акрон») подписало с правительством Прикамья и администрацией города Березники соглашение о намерениях по строительству в селе Пыскор центра отдыха «Ёлочка». Планируется, что центр ежегодно, с июня по сентябрь, будет принимать детей сотрудников ВКК, а с сентября по май — самих работников компании, а также жителей и гостей региона. Также ВКК подписала соглашение с Александровским машиностроительным заводом. Оно предусматривает сотрудничество предприятий в области поставки оборудования, необходимого для Талицкого ГОКа.

Помимо этого, на ПИПФ было подписано соглашение о формировании консорциума предприятий для создания промышленного кластера для производства роботов и другой высокотехнологичной продукции на территории Чайковского городского округа. Под этим документом подписи поставили и.о. директора регионального Фонда развития промышленности Алёна Хомылева, генеральные директора ООО «ЭНТЭ», АО «ИнтроСкан Технолоджи» и ООО «БитСпейс» Юрий Седелев, Станислав Ворончихин и Дмитрий Макарычев. Предприятия-участники консорциума намерены обменяться опытом в робототехнике, а фонд готов их консультировать по мерам стимулирования деятельности в сфере промышленности.

Дмитрий Махонин отметил, что на протяжении последних пяти лет Прикамье активно развивает промышленную кооперацию.

«Мы сотрудничаем с крупными заказчиками, которые производят продукцию не только на территории Пермского края и нашей страны, но и за рубежом — это «Уралкалий», ЛУКОЙЛ, «Фосагро», «Газпром», металлургические холдинги и другие. Понимаем, что в период санкционного давления наша задача — обеспечить промышленный и технологический суверенитет. На сегодняшний день более 500 предприятий региона задействованы в промкооперации и обеспечивают потребности крупных компаний. Это, в свою очередь, даёт им возможность расширить свои производства, создавать новые технологии, выпускать новые линейки продукции. Задача правительства Пермского края, в том числе, в рамках соглашений и дорожных карт — помочь крупным холдингам и местным предприятиям найти друг друга и наладить партнёрские взаимоотношения», — сказал губернатор.

Напомним, VIII Пермский инженерно-промышленный форум проходит в столице Прикамья с 29 ноября по 1 декабря на площадке выставочного центра «Пермь EXPO». Всего на форуме состоится более 50 мероприятий деловой программы.





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