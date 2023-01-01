ЛУКОЙЛ получил лицензию на освоение Деменёвского участка недр Поделиться Твитнуть

Предприятие «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (100%-ное дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») признано победителем аукциона на право пользования недрами Деменёвского участка, расположенного на юге Пермского края. Информация об этом появилась в телеграм-канале ПАО «ЛУКОЙЛ».

Площадь участка составляет более 159 кв. км, извлекаемые ресурсы — 1,8 млн тонн углеводородного сырья. Лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу выдана на 25 лет с возможностью дальнейшего продления её действия.

Также в 2023 году нефтяники "ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ" получили две лицензии на территории Башкортостана: извлекаемые ресурсы Минлиновского и Шулгановского участков недр по сумме категорий составляют около 2 млн тонн нефти и 0,6 млрд кубометров газа. Следующим этапом освоения всех трёх участков станет их геологическое изучение.





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