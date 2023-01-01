«Россети Урал» и Пермский край расширяют рамки сотрудничества Компания поможет муниципальным образованиям региона в разработке мастер-планов городов Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПАО «Россети Урал»

Сегодня ПАО «Россети Урал» и правительство Пермского края заключили соглашение о сотрудничестве по развитию сетей уличного освещения региона.

Документ был подписан в присутствии губернатора Прикамья Дмитрия Махонина на Пермском инженерно-промышленном форуме-2023 (ПИПФ). В церемонии подписания приняли участие директор филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» Вячеслав Костецкий и заместитель председателя Правительства Пермского края по вопросам тарифного регулирования и ЖКХ Андрей Кокорев.

Стороны договорились, что ПАО «Россети Урал» окажет содействие муниципальным образованиям в разработке мастер-планов городов, в том числе в части создания концепции единой цветосветовой среды, которая будет учитывать развитие архитектурно-художественного освещения муниципальных образований.

Как подчеркнул Андрей Кокорев, развитие сетей уличного освещения — это не только обеспечение безопасности, но и инструмент гармоничного повышения уровня комфорта для городов Прикамья.

«Световой мастер-план регламентирует городское освещение и помогает выстроить иерархию световых доминант, отражает популярные туристические маршруты и увязывает все виды городского освещения в единое целое», — отметил он.

В краевом министерстве ЖКХ и благоустройства рассказали, что к вопросу развития уличного освещения подходят комплексно. И вместе со строительством новых объектов необходимо активно внедрять установку автоматизированных систем, которые позволяют управлять включением и выключением наружного освещения, гибко настраивать режимы работы светоточек и подбирать оптимальный уровень освещённости.

Вячеслав Костецкий отметил, что «Пермэнерго» принимает активное участие в развитии сетей наружного освещения муниципалитетов на территориях деятельности компании. Только за прошедший год успешно реализованы проекты «интеллектуального» освещения в Нытвенском округе, освещения дорожных объектов в Чердынском и Березниковском округах, ряде других территорий края. За последнее время было модернизировано более 1 тыс. светоточек, где были смонтированы новые современные светильники последнего поколения.

«Подписание соглашения позволит вывести данную работу на качественно новый системный уровень», — подчеркнул директор филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго».

Напомним, в VIII ПИПФ примут участие более 3 тыс. руководителей и специалистов промышленного сектора России и других стран. В рамках деловой программы форума состоится свыше 50 мероприятий для представителей бизнеса и 20 научно-технических советов с участием ведущих предприятий и холдингов Прикамья и России.

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