Региональная команда кампуса «Будущее Пармы» отмечена наградой Минобрнауки РФ Награда вручена за успешное выстраивание партнёрства и надёжность в сотрудничестве Поделиться Твитнуть

На III Конгрессе молодых учёных, который сейчас проходит в парке науки и искусств «Сириус» в Сочи, состоялась панельная дискуссия по вопросам создания сети современных кампусов и передовой инфраструктуры для научно-технологического развития России в рамках национального проекта «Наука и университеты». Пермский край поделился своим опытом работы по выстраиванию взаимодействия органов власти, вузов и бизнеса, а также интеграции инфраструктуры межвузовского кампуса «Будущее Пармы» в городскую среду.

Главными темами панельной дискуссии стали подход к организации жизни студентов, развитие российского образования и социально-экономического потенциала регионов, построение научно-производственной цепочки, а также роль кампуса в формировании новых пространств для жителей городов и туристов.

«Современные кампусы — это 17 технологически сложных проектов, каждый из которых уникален с точки зрения основополагающих смыслов и реализации проектно-строительных этапов. Вместе с регионами на еженедельной основе мы проводим встречи и решаем задачи, которые до нас никто не решал. Отмечу, что субъекты стали уделять особое внимание развитию высшего образования. Именно кампусы станут основой качественной образовательной среды, которая впоследствии будет привлекать студентов из других стран и регионов России», — рассказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов.

Инновационная инфраструктура кампуса мирового уровня «Будущее Пармы», который строится в пермском микрорайоне Камская долина, станет импульсом для научно-технологического развития Прикамья. Как ранее подчёркивал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, кампус откроет новые возможности для студентов и приведёт к изменениям в образовательной и экономической сферах региона.

Заместитель председателя правительства Пермского края Дмитрий Самойлов в ходе панельной дискуссии подробнее рассказал о проекте и форматах взаимодействия с бенефициарами и индустриальными партнёрами кампуса.

«Сейчас совместно с индустриальными партнерами мы проектируем научное ядро нашего кампуса — учебно-лабораторный корпус с технопарком, который станет, в том числе, эффективным бизнес-инкубатором для молодых учёных. Кроме того, мы видим серьёзное воздействие средового фактора на развитие человеческого капитала в регионе. В процессе подготовки к 300-летнему юбилею краевой столицы мы поняли наши зоны роста, поэтому в кампусе особое внимание уделяем созданию конгресс-холла с залом-тысячником и спортивного комплекса. Всё это позволит на новом уровне проводить мероприятия всероссийского масштаба», — отметил зампред.

По итогам работы 2023 года региональная команда, возглавляемая Дмитрием Махониным, была отмечена специальной наградой Минобрнауки России за успешное выстраивание партнёрства и надёжность в сотрудничестве. Всего спецнаградами были отмечены пять регионов, в которых создаются кампусы.

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