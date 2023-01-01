Филиал ПМУ победил в конкурсе Минтруда РФ Поделиться Твитнуть

Филиал ПМУ АО «ОХК «Уралхим» занял первое место в номинации «Профессиональное здоровье» регионального этапа Всероссийского конкурса Минтруда РФ «Российская организация высокой социальной эффективности».

Жюри высоко оценило политику предприятия в области охраны труда, стратегические цели которой — «нулевой» травматизм и создание безопасных и комфортных условий работы для сотрудников. Высокая награда была вручена ПМУ на Пермском инженерно-промышленном форуме, который в этом году посвящён теме «Человек труда» и проходит с 29 ноября по 1 декабря в культурно-выставочном центре «Пермь Экспо».

Алексей Аверьянов, директор филиала ПМУ АО «ОХК «Уралхим» в Перми:

— Для «Уралхима» люди — главная ценность. Наша победа в конкурсе Минтруда доказала, что филиал ПМУ является лучшим работодателем в регионе по уровню заботы о своих сотрудниках. Только по итогам 2022 года вложения предприятия в комплекс мер по сохранению здоровья персонала составили более 34 млн руб. Результаты отличные: заболеваемость сотрудников на 20% ниже средней в химической отрасли Пермского края.

Особое внимание на предприятии уделяется профилактике болезней. Все сотрудники получают витамины и противовирусные препараты, проходят флюорографическое обследование и проверки здоровья у узких специалистов. В ПМУ круглосуточно работает здравпункт, оснащённый физиотерапевтическим и стоматологическим кабинетами. Кроме того, всем сотрудникам оформлены полисы добровольного медицинского страхования.

Филиал ПМУ активно пропагандирует здоровый образ жизни: ежегодно проводится спартакиада по 16 видам спорта. В результате сотрудники успешно выступают на корпоративных, региональных и международных соревнованиях трудящихся.

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