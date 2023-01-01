Филиал «Азот» стал призёром конкурса Минтруда РФ Поделиться Твитнуть

Филиал «Азот» Группы «Уралхим» занял III призовое место в номинации «За развитие социального партнёрства в организациях производственной сферы» в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» Минтруда РФ.

Награждение состоялось на Пермском инженерно-промышленном форуме, который проходит в Перми 29 ноября — 1 декабря 2023 года на выставочной площадке «Пермь Экспо». Организатор регионального этапа мероприятия — Минпромторг Пермского края.

На конкурс были представлены несколько направлений деятельности предприятия: сохранение объёмов социальных льгот и гарантий коллективного договора, стабильное выполнение обязательств отраслевого тарифного соглашения, профсоюзная деятельность, содействие в области обеспечения условий и охраны труда и прочие.

В филиале «Азот» действует система социального партнёрства, направленная на представление интересов сотрудников и работодателя по вопросам регулирования социально-трудовых отношений. Коллективным договором предприятия предусмотрены семь видов материальной помощи, компенсация некоторых видов лечения, два вида дополнительных отпусков, дополнительные оплачиваемые выходные дни, санаторно-курортное обслуживание, дополнительное медицинское страхование, детский отдых, физкультура и спорт и другое.

Ежегодно «Азот» направляет на финансирование социальных и благотворительных программ более 250 млн руб.

Ольга Евтина, заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «Азот» Группы «Уралхим»:

— Филиал «Азот» выдерживает высокие стандарты социальной ответственности, исполняет в полном объёме коллективный договор, сотрудники филиала обеспечены объектами социальной сферы: поликлиника, медпункт на территории предприятия, пункты питания, дом спорта «Азот», дворец культуры им. В.И. Ленина, лыжная база, где организуются культурно-массовые, спортивно-оздоровительные мероприятия и корпоративные праздники. В декабре 2023 года нам предстоит принять новый коллективный договор сроком на три следующих года с сохранением основного объёма социальных льгот и гарантий, пересмотром размера выплат по некоторым видам материальной помощи.









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