Алёна Бронникова Генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» стал почётным гражданином Пермского края Региональный парламент поддержал также присвоение звания «Почётный гражданин» главврачу краевой больницы Поделиться Твитнуть

Александр Иноземцев

Константин Долгановский

Управляющему директору, генеральному конструктору АО «ОДК-Авиадвигатель» Александру Иноземцеву присвоили звание «Почётный гражданин Пермского края». Инициативу губернатора поддержали депутаты заксобрания Прикамья на пленарном заседании 30 ноября.

Почётное звание Александру Иноземцеву присвоили за значительные заслуги в развитии авиационной промышленности региона и многолетнюю плодотворную деятельность.

Учёный поблагодарил депутатов и отметил, что на сегодняшний момент Пермь стала центром производства гражданского двигателестроения, и перед краем стоит большая задача по наращиванию объёмов.

«Предстоят непростые годы. Дай бог, чтобы нам удалось сохранить знания, и мы будем продолжать работать успешно», — сообщил он.

Кроме того, в рамках заседания был рассмотрен также вопрос о присвоении звания «Почётный гражданин Пермского края» главному врачу краевой клинической больницы, за заслуги в области здравоохранения Анатолию Касатову. Депутаты поддержали документ.

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