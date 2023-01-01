Алёна Бронникова
Генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» стал почётным гражданином Пермского края
Региональный парламент поддержал также присвоение звания «Почётный гражданин» главврачу краевой больницы
Управляющему директору, генеральному конструктору АО «ОДК-Авиадвигатель» Александру Иноземцеву присвоили звание «Почётный гражданин Пермского края». Инициативу губернатора поддержали депутаты заксобрания Прикамья на пленарном заседании 30 ноября.
Почётное звание Александру Иноземцеву присвоили за значительные заслуги в развитии авиационной промышленности региона и многолетнюю плодотворную деятельность.
Учёный поблагодарил депутатов и отметил, что на сегодняшний момент Пермь стала центром производства гражданского двигателестроения, и перед краем стоит большая задача по наращиванию объёмов.
«Предстоят непростые годы. Дай бог, чтобы нам удалось сохранить знания, и мы будем продолжать работать успешно», — сообщил он.
Кроме того, в рамках заседания был рассмотрен также вопрос о присвоении звания «Почётный гражданин Пермского края» главному врачу краевой клинической больницы, за заслуги в области здравоохранения Анатолию Касатову. Депутаты поддержали документ.
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