СТАРТ ПРОДАЖ! Новый ДОМ «ПРИТЯЖЕНИЕ» от компании PAN City Group Поделиться Твитнуть

Девелопер PAN City Group1 представляет новый проект: современный комфортный Дом «Притяжение»2 — в центре новой активно развивающейся инфраструктуры района Кондратово (ул. Водопроводная, 6а). Все необходимое рядом: детский сад прямо напротив дома, неподалеку строятся новая школа на 1100 мест, высокотехнологичная поликлиника, современный торговый центр. Новоселов порадует новая транспортная развязка с тротуарами, пешеходными переходами и остановочными комплексами недалеко от дома (или «в шаговой доступности от дома»).

Удобная локация Дома «Притяжение» и стремительное развитие территории Кондратово вдохновили нас на новаторский подход к формированию проекта. Мы захотели создать для людей новый качественный образ жизни, безграничные возможности за пределами их квартир!

В доме «Притяжение» запроектировано авторское лобби, разработанное проектной студией дизайна и интерьера «Contempory» Максима Злобина. Кроме таких традиционных опций домов высокого класса, как индивидуальный пост охраны, уютная мягкая зона отдыха, помещение для мойки лап питомцев и колясочная, в нашем доме появится кофе-поинт, чтобы взбодриться по дороге на работу или согреться во время прогулки, коворкинг для тех, кто работает из дома, а также уникальное игровое пространство для самых маленьких, где дети начнут адаптироваться к окружающему миру в комфортных условиях и заведут друзей!

Мы подумали о том, как было бы здорово объединить детское внутридомовое пространство с уличным. Так в ЖК «Притяжении» появилась всесезонная детская площадка, на которую летом можно выбегать прямо босиком!

Двор ЖК «Притяжение» — целое произведение искусства, в котором основной акцент сделан на озеленении территории: будут высажены цветущие многолетние кустарники и деревья. Вечнозеленые сосны в жаркую погоду будут создавать приятную тень во время прогулки, а зимой — радовать зеленью и сказочным оформлением.

Благодаря продуманному озеленению и концептуально разработанному рельефу от архитектурного бюро «Архигруп», образуются тематические зоны и сценарии движения жильцов на территории жилого комплекса. Мама, прогуливаясь с коляской, спокойно усыпляет малыша, в то время как на соседней лужайке дети играют в «Пол — это лава» или катаются с большой снежной горки!

Для нас важно, чтобы каждому жителю нашего дома было комфортно, поэтому мы запроектировали на улице уютную лаунж-зону для взрослых, где можно приятно провести вечер, а также зону для занятия спортом всей семьей.

PAN City Group всегда системно подходит к разработке своих проектов, создавая комфортную жилую среду для будущих жителей: от внутреннего пространства каждой квартиры до организации придомовой территории — важна каждая деталь. Удобство и функциональность — главные составляющие каждого реализованного и планирующегося объекта.

В Доме «Притяжение» квартиры будут сдаваться с качественной отделкой «под ключ». Проект предусматривает 23 оригинальные планировки на любой запрос и бюджет: от 25-метровых студий до просторных четырехкомнатных квартир площадью 76 м2.

У автовладельцев не будет проблем с парковкой — на придомовой территории ЖК «Притяжение» предусмотрено 144 парковочных наземных места3.

Срок сдачи дома в эксплуатацию − 1 квартал 2026 года. Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте ЖК «Притяжение» или через приложение PAN в App Store и Play Market.

Успевайте приобрести квартиру на старте продаж! Это не только выгодно благодаря минимальной стартовой стоимости квартир, но и удобно — вы можете выбрать подходящую планировку и нужный этаж из полного ассортимента квартир.

Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

1 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

2 ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID — 55655), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/ а также на сайте https://дом-притяжение.рф

3 Бесплатная наземная парковка для постоянного и временного хранения транспортных средств.

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