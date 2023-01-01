Максим Артамонов Пермским бизнесменам предложили поучаствовать в опросе о развитии предпринимательства Онлайн-голосование будет проходить до 13 декабря Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

На сайте «Госуслуг» стартовало онлайн-голосование о перспективах развития предпринимательства в Перми, где бизнесменам предлагается ответить на вопросы об видении будущего в сфере развития бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

В частности, в онлайн-голосовании есть вопросы о том, пользовались ли пермские предприниматели мерами поддержки, и если да, то какими. Также предлагается уточнить, в каких мерах поддержки они нуждаются, через какие источники было бы удобно получать актуальную информацию о поддержке предпринимательства и так далее.

Голосование продлится до 13 декабря. Проголосовать можно на портале «Госуслуги» или на официальном сайте администрации через баннер «Мой выбор, моё будущее».

Также сейчас проходит онлайн-голосование по реализации проекта «Зелёное кольцо», которое продлится до 6 декабря. Проголосовать можно по ссылке.

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