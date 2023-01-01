Максим Артамонов В Перми на электробусах 2 декабря запустят систему адресного открытия дверей Пассажиры будут открывать дверь самостоятельно с помощью кнопки Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

Со 2 декабря на электробусах маршрута №81 начнёт работать система адресного открытия дверей. На остановках водитель будет не открывать двери, а снимать с них блокировку. Пассажиры сами будут открывать нужную им дверь, нажав специальную кнопку. Маршрут №81 станет первым маршрутом в городе с такой функцией. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По словам начальника департамента транспорта Перми Анатолия Путин, внедряемая система позволяет не открывать все двери на каждой остановке, а задействовать только те, у которых стоит пассажир.

«Это помогает поддерживать комфортную температуру внутри транспортного средства. Зимой салон не будет выстужаться, а летом — нагреваться. Кроме того, снижается энергопотребление», — считает чиновник.

В дептрансе также заявляют, что такая система уже работает на новых моделях трамваев. При обновлении парка её могут ввести и на других направлениях.

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