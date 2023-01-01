Максим Артамонов
На Украине погиб военнослужащий из Краснокамска Михаил Светлаков
Ему было 53 года
В зоне проведения российской спецоперации убили уроженца Краснокамска 53-летнего Михаила Светлакова. Об этом сообщила администрации Краснокамского городского округа на официальной странице в соцсети ВКонтакте.
Рядовой Светлаков проходил службу в Вооруженных силах РФ по контракту. В апреле этого года ему исполнилось 53 года. При каких обстоятельствах он погиб не уточняется.
Прощание с Михаилом Светлаковым состоялось 29 ноября в Благовещенской церкви Перми.
Администрация Краснокамского городского округа выразила соболезнования родным и близким погибшего земляка.
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