Максим Артамонов На Украине погиб военнослужащий из Краснокамска Михаил Светлаков Ему было 53 года Поделиться Твитнуть

В зоне проведения российской спецоперации убили уроженца Краснокамска 53-летнего Михаила Светлакова. Об этом сообщила администрации Краснокамского городского округа на официальной странице в соцсети ВКонтакте.

Рядовой Светлаков проходил службу в Вооруженных силах РФ по контракту. В апреле этого года ему исполнилось 53 года. При каких обстоятельствах он погиб не уточняется.

Прощание с Михаилом Светлаковым состоялось 29 ноября в Благовещенской церкви Перми.

Администрация Краснокамского городского округа выразила соболезнования родным и близким погибшего земляка.

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