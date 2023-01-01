Андрей Стрельцов «Молот» обыграл «Химик» в последнем матче домашней серии игр Всё решилось в серии буллитов Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

«Молот» в матче чемпионата ВХЛ встретился на домашней арене с воскресенским «Химиком», обладающим титулом чемпиона Лиги. ​

Игра получилась упорной и после трёх периодов на табло была ничья 5:5. ​ Следует отметить, что подопечные Павла Зубова после второй двадцатиминутки вели в счёте 5:2. Заброшенными шайбами в пермской команде отметились Максим Игнатович, Владимир Пешехонов, Алексей Кожевников, Денис Дюрягин, Игорь Зенчиков.

Для выявления победителя матча потребовалась серия буллитов. В​ хоккейной лотерее точнее оказались «молотобойцы» 6:5.

Теперь пермская ледовая дружина отправляется на выездные встречи.

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