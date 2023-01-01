Компании-монополисты в Прикамье оштрафованы на 13,4 млн рублей Поделиться Твитнуть

С начала 2023 года в Пермское УФАС поступило 280 жалоб на нарушения компаний-монополистов, касающихся подключения потребителей к сетям электро- и газоснабжения. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как уточнили в пресс-службе антимонопольного ведомства, 46% обращений связаны с подключением зданий, сооружений и частных домов к электрическим сетям ПАО «Россети Урал» и 45% — с подключением домовладений граждан к сетям газоснабжения ОАО «Газпром газораспределение Пермь» в рамках программы бесплатной газификации. Ещё 7% обращений связаны с препятствованием доступа потребителей к энергоресурсам со стороны владельцев инфраструктуры.

Чаще всего нарушения касались сроков подключения к сетям, отказов в заключении договоров, навязывания излишних и незаконных условий.

Всего возбуждено более 70 дел об административных правонарушениях. Это на 55% больше, чем в прошлом году. Общая сумма штрафов составила 13,4 млн руб.

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