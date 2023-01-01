«Клюква» запустила бесплатную виртуальную карту «Мир Цифровая» Поделиться Твитнуть

Пользователям приложения «Клюква Мобайл» стала доступна цифровая карта платежной системы «Мир». Виртуальная карта Мир от «Клюквы» — это полноценная карта, но без пластикового носителя.

Цифровая карта подходит для любых финансовых операций и имеет ряд преимуществ в сравнении с традиционными картами.

Бесконтактная оплата. Цифровая карта принадлежит платёжной системе «Мир» и позволяет проводить оплату через приложение Mir Pay. С картами других платежных систем бесконтактная оплата через Mir Pay невозможна.

Моментальное оформление без посещения офиса. Карта не имеет физического носителя, поэтому не требуется время на её изготовление и посещение офиса для получения. Карта оформляется мгновенно в приложении «Клюква Мобайл». Для этого в приложении нужно выбрать раздел «Продукты» — «Дебетовые карты» — «Мир Цифровая» или «Мир Цифровая Дополнительная» — и нажать кнопку «Оформить».

Безопасность. Цифровую карту невозможно потерять, поэтому риск хищения средств при утере или краже карты исключён. Также можно установить лимиты на проведение операций.

Надёжность и экономичность. Исключена вероятность порчи, размагничивания карты, а значит не потребуется перевыпуск и комиссия.

Экологичность. При переходе на цифровые носители в разы сокращается потребление пластика в мире.

Выгода. Оплачивая товары и услуги картой «Мир Цифровая», вы получаете кэшбэк и бонусы от платёжной системы «Мир».

Дополнительную информацию о карте «Мир Цифровая» можно получить по телефону 8 800 100 10 40.





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