В Прикамье в рамках нацпроекта отремонтирован мост через реку Колву Уже состоялась приёмка объекта Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

В селе Камгорт (Чердынский район) завершён ремонт мостового перехода через реку Колву на автомобильной дороге Чердынь—Ныроб. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.

Длина моста составляет 308,74 м. Подрядчик провёл фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части мостового перехода, отремонтировал опоры, пролётные строения, мостовое полотно, а также подходы к мосту. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Качество работ на объекте уже проверила приёмочная комиссия, состоящая из специалистов краевого минтранса и подрядчика и общественников. По итогам проверки замечаний не возникло, работы приняты в полном объёме.

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