Алёна Бронникова Минприроды Прикамья направило в суды иски на 33,8 млн рублей за нецелевое использование древесины За девять месяцев поступило 53 заявления о взыскании неустойки Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края представило данные на 1 октября 2023 года о нарушениях условий договоров купли-продажи лесных насаждений. Согласно представленным на заседании комитета заксобрания по промышленности, экономической политике и налогам данным, в суды поступило 53 иска о взыскании неустойки на общую сумму 33,8 млн руб. за нецелевое использование древесины.

Суд удовлетворил из них 41 заявление на сумму 9,7 млн, два иска были отклонены, их сумма составила 1,8 млн руб. Общий размер взысканной неустойки по решениям судов — 1,3 млн руб.

При этом по 32 заявлениям в совокупном размере 15,7 млн руб. суды приняли решение о снижении исковых требований. В связи с этим фактическая сумма, подлежащая оплате по данным искам, составила 3,1 млн руб.

За девять месяцев районные межведомственные комиссии провели 899 мероприятий по вопросам незаконного оборота древесины. По их результатам было выявлено 135 нарушений целевого использования древесины. Краевое ГКУ «Управление лесничествами» направило 64 претензии на сумму 44,9 млн, добровольно было оплачено 267 тыс. руб.





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