Максим Артамонов В Прикамье объявлено штормовое предупреждение с 29 ноября по 1 декабря Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю

По прогнозу метеорологов, с 29 ноября по 1 декабря местами ожидаются сильные гололёдно-изморозевые отложения и сильное отложение мокрого снега. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве отмечают, что мокрый снег налипает на провода и деревья, а при падении он может травмировать людей.

В связи с этим в МЧС призывают пермяков парковать автомобиль в безопасном месте, не стоять возле слабозакреплённых конструкций, а места скопления снега и наледи на крышах обходить стороной.

Госавтоинспекция Прикамья, в свою очередь, рекомендует водителям быть предельно внимательными, особенно при проезде мостов, железнодорожных переездов, на многоуровневых пересечениях проезжих частей, развязках и вблизи пешеходных переходов. Пешеходам же советуют использовать световозвращающие элементы на одежде или сумках.

Кроме этого, в связи с перепадами атмосферного давления водителям рекомендуют внимательнее относиться к своему самочувствию. Если вдруг за рулём возникло недомогание, нужно сразу остановить автомобиль и при необходимости вызвать врача или воспользоваться общественным транспортом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.