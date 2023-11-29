В Перми на площадке СК имени Сухарева стартовал чемпионат России по кикбоксингу Поделиться Твитнуть

В Перми с 28 ноября по 2 декабря на площадке СК им. Сухарева проходит Чемпионат России по кикбоксингу. Более 600 спортсменов из разных регионов России выступят в следующих дисциплинах: «К1», «лоу-кик», «фулл-контакт», «лайт-контакт», «поинтфайтинг», будут представлены «сольные композиции».

Мероприятие реализуется при поддержке Правительства Пермского края, АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий» в рамках событийной программы 300-летнего юбилея краевой столицы.

«В этом году чемпионат России станет особенным: впервые он будет проходить по всем шести разделам одновременно. Для Перми мероприятие также будет иметь свою уникальность, так как здесь впервые оно пройдёт в шести дисциплинах. Уверен, это событие станет значимым не только для родного края, но и для спорта в целом», — рассказал президент Федерации кикбоксинга Пермского края Эдуард Аветисян.

Открытие Чемпионата состоялось 28 ноября в 16.00. В этот день и до 1 декабря, когда будут проходить первые финальные поединки, вход на мероприятие будет свободным. Билеты зрителям понадобятся на гала-финалы и церемонию закрытия турнира, которые состоятся 2 декабря. Победители и призёры чемпионата войдут в сборную России по кикбоксингу.

Пермский край уже в третий раз примет событие такого масштаба: в 2012 году в Соликамске прошли чемпионат и первенство России в дисциплине «лоу-кик», в 2015 году в Перми — чемпионат и первенство России в дисциплине «К1». В Пермском крае кикбоксингом занимаются более 2000 спортсменов. Они рассредоточены в 10 городах, 37 клубах. В регионе насчитывается 26 мастеров спорта, 10 мастеров спорта международного класса, а также четыре заслуженных мастера спорта — Евгений Хиль, Дмитрий Герасимов, Александр Дробинин, Сергей Пономарев.

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