На III Конгрессе молодых учёных Пермский край представит свои разработки Мероприятие проходит в течение трёх дней в Краснодарском крае Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

На III Конгрессе молодых учёных, который проходит с 28 по 30 ноября на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае, пермские учёные представили свои разработки. Пермский край презентовал опыт создания привлекательных и комфортных условий для молодёжи и молодых учёных в межвузовском кампусе мирового уровня «Будущее Пармы», а также меры региональной поддержки и инструменты для реализации молодых талантов в науке. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Конгресс молодых учёных — ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. В этом году ключевой темой мероприятия стало «Пространство возможностей и развития».

Сегодня, 29 ноября, в рамках деловой программы участники федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Наука и университеты» из разных регионов обсудят успешные практики по созданию кампусов для научно-технологического развития страны.

Пермский НОЦ представляет в «Сириусе» разработки в области фотоники, композитных имплантатов и химических технологий. В частности, на стенде Пермского НОЦ можно познакомиться с уникальным «Фотонным чемоданчиком» — набором учебно-лабораторного оборудования по фотонике, который позволяет проводить занятия по фотонике в рамках школьных уроков физики. В наборе 150 компонентов, с помощью которых можно выполнить 12 лабораторных работ исследовательского уровня, охватывающих широкий спектр знаний от базовых законов геометрической оптики до интерферометрии и пространственной фильтрации.

Ещё один экспонат от Пермского края — имплантационные системы из углерод-углеродных композиционных материалов для пластики дефектов костной ткани. На стенде представлен имплантат для краниопластики, а также ортотопический имплантат для замещения дефекта нижней челюсти.

Все желающие могут увидеть на стенде разработки участников и партнёров Пермского НОЦ: интегрированный симулятор технологических процессов, программный комплекс «Мобильный обходчик», 3D-печать титановых деталей для авиакосмической промышленности, химические технологии и реагенты для повышения нефтеотдачи пластов, процессов добычи и транспорта углеводородов.

В рамках деловой программы НОЦ «Рациональное недропользование» представит основные результаты деятельности центра как драйвера технологического развития Пермского края. Речь пойдёт о вовлечённости в промышленную кооперацию, практико-ориентированное образование и институт наставничества, о взаимодействии с промышленными партнёрами и технологиях импортозамещения.

На мероприятии будут представлены также итоги мероприятия-спутника Конгресса молодых учёных, которое прошло в Пермском крае в октябре. Учёные из 26 российских городов разрабатывали решения для актуальных задач, предложенных руководством региона. В их числе повышение эффективности предприятий ТЭК, ликвидация ущерба от изливов шахтных вод в Кизеловском угольном бассейне и развитие технологий «Умного города».

Трансляцию второго дня работы можно посмотреть ВКонтакте.

Организаторами III Конгресса молодых учёных выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодёжи.

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