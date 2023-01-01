В Перми женщина сожгла свою дочь Виновную приговорили к 12 годам лишения свободы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми суд признал местную жительницу виновной в убийстве дочери, совершённом с особой жестокостью. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Судом было установлено, что 9 октября прошлого года в вечернее время 58-летняя женщина, находясь в своём частном доме в м/р Висим в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры подожгла одежду на своей 30-летней дочери. Как выяснили следователи, сделала она это с целью убийства.

Потерпевшую госпитализировали в больницу, но спасти её не удалось, она скончалась от полученных ожогов.

Приговором суда пермячке назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

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