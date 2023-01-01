К строительству межвузовского кампуса в Перми привлекут студотряды Подписано соответствующее трёхстороннее соглашение Поделиться Твитнуть

фото из проектной документации

Правительство Прикамья, Молодёжная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» и концессионер строительства межвузовского студенческого кампуса в Перми ООО «Эталон Кампус» заключили пятилетнее соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Документ позволяет привлекать студентов техникумов, колледжей и вузов Пермского края в составе студенческих отрядов РСО к строительству многофункционального студенческого кампуса в Перми. Также соглашение предполагает проведение «совместных мероприятий, проектов и программ в рамках работы студотрядов на кампусе».

Напомним, в Пермском крае сейчас действует 39 студенческих отрядов, объединяющих порядка 3,5 тыс. чел. В своё время студенты строительного направления принимали участие в возведении Пермской ГРЭС, Политехнического университета и Сельскохозяйственной академии, Пермского драмтеатра, жилого комплекса «Любимов» в Березниках.

Межвузовский кампус в Перми построят благодаря национальному проекту «Наука и университеты» в правобережной части города на территории площадью более 20 га. Здесь разместятся учебно-лабораторные пространства, современный технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей на более 5 тыс. мест. Общая площадь объектов строительства составит 160 тыс. кв. м.





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