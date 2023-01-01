К строительству межвузовского кампуса в Перми привлекут студотряды
Подписано соответствующее трёхстороннее соглашение
Правительство Прикамья, Молодёжная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» и концессионер строительства межвузовского студенческого кампуса в Перми ООО «Эталон Кампус» заключили пятилетнее соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Документ позволяет привлекать студентов техникумов, колледжей и вузов Пермского края в составе студенческих отрядов РСО к строительству многофункционального студенческого кампуса в Перми. Также соглашение предполагает проведение «совместных мероприятий, проектов и программ в рамках работы студотрядов на кампусе».
Напомним, в Пермском крае сейчас действует 39 студенческих отрядов, объединяющих порядка 3,5 тыс. чел. В своё время студенты строительного направления принимали участие в возведении Пермской ГРЭС, Политехнического университета и Сельскохозяйственной академии, Пермского драмтеатра, жилого комплекса «Любимов» в Березниках.
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