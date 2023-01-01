Максим Артамонов За 10 месяцев уровень подростковой преступности в Прикамье вырос на 23,7% Полиция пресекла почти 1,7 тысяч правонарушений, связанных с употреблением алкоголя Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае рост преступлений, совершённых подростками в состоянии алкогольного опьянения за 10 месяцев составил 23,7% — с 506 до 626. Такие данные на заседании Комиссии по профилактике правонарушений в регионе озвучил первый заместитель министра территориальной безопасности Прикамья Альберт Марданов. В заседании приняли участие руководители правоохранительных и исполнительных органов госвласти края, а также главы и представители муниципалитетов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтербеза.

По словам Марданова, негативная тенденция по росту преступности складывается в 19 территориях Прикамья. Больше всего — в Лысьвенском и Чусовском городских округах, в Карагайском, Пермском и Еловском муниципальных образованиях.

За 10 месяцев этого года полиция пресекла 1 691 административное правонарушение, связанное с употреблением алкоголя среди детей. По данным полиции, каждое второе правонарушение совершено в возрасте до 16 лет.

Для профилактики правонарушений и преступлений в проблемных территориях проводятся рейды по выявлению фактов продажи алкоголя детям, развивается наставничество и системно организуется занятость детей в каникулы, в образовательных организациях края проводятся мероприятия по правовому и гражданскому просвещению обучающихся и родителей. Краевой минкульт организовал для детей бесплатное посещение музеев, минспорта провело около 40 спортивных мероприятий среди детей и учащейся молодёжи, реализован физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», внедряется проект «Тренер нашего двора», проводятся другие мероприятия, которые направлены на вовлечение подрастающей молодежи в спорт.

По итогам заседания Комиссии чиновники решили продолжить курс на популяризацию здорового образа жизни среди молодёжи и привлекать подростков, которые состоят на профилактическом учёте в ОВД, к участию в проектах и мероприятиях «Движения первых».

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