Как сделать кампусы привлекательными и комфортными для молодёжи и молодых учёных? Практики Пермского края представят на III Конгрессе молодых учёных Поделиться Твитнуть

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29 ноября в рамках деловой программы участники федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Наука и университеты» из разных регионов обсудят успешные практики по созданию инновационной инфраструктуры кампусов для научно-технологического развития страны.

В рамках трека «Создание сети современных кампусов: передовая инфраструктура для научно-технологического развития страны» Пермский край поделится опытом создания комфортных условий для молодёжи и молодых учёных в межвузовском кампусе мирового уровня «Будущее Пармы». Также будут представлены меры краевой поддержки и инструменты, которые помогают молодым талантам реализоваться в научной сфере.

На сайте Конгресса организована трансляция событий, которая будет доступна по ссылке (https://конгресс.наука.рф/program/). Деловая программа 29 ноября — «Пространство страны — пространство возможностей», Парк науки и искусства «Сириус», зал «Атом», 11:45 (Мск).

Гостями события станут представители научных и образовательных организаций, органов власти, бизнеса и молодые учёные, а также победители конкурсов грантов, студенты и школьник из разных регионов России и других стран. Участники ФП «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Наука и университеты» из разных городов 29 ноября обсудят успешные практики в области инновационной инфраструктуры студенческих кампусов.

Справка:

Организаторами III Конгресса молодых учёных выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».

Подробная информация о III Конгрессе молодых учёных, его деловой программе, правилах предоставления сервисов и прохождения ПЦР-тестирования — на сайте конгресс.наука.рф.

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