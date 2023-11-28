Губернатор Прикамья на выставке «Россия» провёл встречу со студентами в рамках проекта «Пермский край на связи!» Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провёл встречу со студентами в рамках проекта «Пермский край на связи!» Она состоялась на выставке-форуме «Россия». В мероприятии приняли участие представители предприятий региона и руководители рабочих сообществ молодежи. Главная тема обсуждения была посвящена возможностям самореализации и трудоустройства для студентов образовательных учреждений в других регионах.

Одной из задач проекта «Пермский край на связи!» является создание коммуникационных каналов с молодежью, уехавшей из региона, а также популяризация бренда предприятий Пермского края в молодежной среде. Проект также позволяет внедрить успешные инструменты кадровой политики на предприятиях региона.

Дмитрий Махонин отметил, что главная цель — создать условия, чтобы Пермский край оставался привлекательным для молодёжи и предоставлял возможности для их карьерного роста. Он также отметил, что в регионе существует мощный промышленный и инновационный потенциал, а также развит IT-сектор. Предприятия района уделяют внимание молодежной политике и предлагают возможности для саморазвития и карьерного роста.

Например, заместитель генерального директора по персоналу и социальной политике АО «НПО Энергомаш» Елена Алферова поделилась успешным опытом карьерного роста молодёжи на предприятии «Протон-ПМ». Она отметила, что на сегодняшний день на предприятии работает около 3 тыс. человек, из них 1 тыс. — молодые специалисты до 35 лет. Средний возраст начальников цехов составляет до 40 лет. Кроме того, предприятие сотрудничает с местными вузами, предлагая студентам возможности прохождения практики и экскурсий.

Также продолжается работа по улучшению жизненных условий в регионе. Благоустраиваются центральные улицы Перми, проводятся различные молодежные мероприятия.

Работа также ведётся по увеличению количества мест на востребованные специальности, что позволит молодежи получить образование в своем регионе.

Иван Пастухов, студент из Прикамья, выразил свою любовь к родному региону и отметил, что ему понравился стенд Пермского края.

Добавим, такие встречи предполагается проводить на постоянной основе на территории городов, куда мигрируют с целью учебы молодые люди. Руководитель Агентства по делам молодежи Пермского края Юлия Баландина отметила, что целевой смысл встреч — не терять связь с регионом. «Если не учиться, то работать, если не работать, то приезжать отдыхать, если не отдыхать, то участвовать в проектах региона», — пояснила она.

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