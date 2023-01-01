Максим Артамонов В Пермском крае депутат предложил создавать «элитные детдома» По мнению парламентария, это поможет решить проблему с абортами Поделиться Твитнуть

Николай Благов

Архив ИД «Компаньон»

Депутат Законодательного собрания Пермского края от фракции ЛДПР Николай Благов высказал мнение, что должна быть создана психологическая служба, которая будет работать забеременевшими россиянками, решившими сделать аборт. Работники таких служб должны предлагать женщинам, не захотевшим рожать, отдавать младенцев детские дома, но не простые, а «элитные». Об этом парламентарий рассказал в интервью «Комсомольской правде».

В качестве аргумента он привёл пример несовершеннолетнюю девушку, которая ещё не определившаяся в жизни несовершеннолетней девушки, которая «понимает, что забеременела».

«Что она будет делать? Родителям признаться боится. Она идёт к бабке. Если та не поможет — отправляется делать аборт, причем зачастую уже в поздние сроки. Как следствие в большинстве случаев это оборачивается бесплодием. Мы в ЛДПР считаем, что краевые, а ещё лучше — федеральные власти должны создать психологические службы. Психологи должны предложить вариант: отдать ребенка в детский дом. Но это должен быть именно элитный детский дом. В послевоенное время суворовские детдомы дали нам много замечательных военных специалистов», — заявил Благов.

Он также призвал пересмотреть «уровень содержания» детдомов, сославшись на то, что в Пермском крае существуют элитные техникумы и вузы. Поэтому «мы должны создать подобные детские дома, скажем, с математическим, с инженерным уклоном».

Благов отметил, что фракция ЛДПР выйдет с соответствующей инициативой в Законодательное собрание.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.