Максим Артамонов В ДТП под Чернушкой погиб пассажир легковушки Автомобиль столкнулся с КАМАЗом на встречной полосе Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сегодня утром на автодороге Чернушка—Тюш произошло ДТП со смертельным исходом — автомобиль «Лада Калина» столкнулся с КАМАЗом. В результате 34-летний пассажир легковушки скончался на месте. Об этом сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции Прикамья.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в 07:25, когда «Лада Калина» двигалась в сторону п. Октябрьский. На 21 км автодороги водитель по неустановленным обстоятельствам выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем КАМАЗ под управлением мужчины 1971 г.р.

В результате ДТП 34-летний пассажир легкового автомобиля получил смертельную травму, а водитель и второй пассажир 1975 г.р. с различными травмами были доставлены в больницу.

Сейчас по факту аварии полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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