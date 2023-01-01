Алёна Бронникова Доходы в бюджет Прикамья от компаний финансовой и страховой сфер выросли в четыре раза Краевой минфин назвал лидеров по росту налоговых поступлений Поделиться Твитнуть

По информации министерства финансов Пермского края, за три квартала 2023 года общий объём налоговых поступлений увеличился на 34,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами по росту налоговых отчислений стали компании финансовой и страховой сфер.

Налоговые поступления предприятий этих отраслей выросли в четыре раза и составили 4,2 млрд руб. Более чем в два раза увеличились доходы от налогов компаний, осуществляющих деятельность в строительстве (3,4 млрд руб.) и транспортировке и хранении (2,5 млрд руб.).

В целом за рассматриваемый период в бюджет поступило 70,3 млрд руб. от налогов на прибыль организаций. Это на 18 млрд руб. выше, чем в прошлом году. Как сообщила министр финансов Екатерина Тхор на заседании комитета регионального парламента по бюджету 29 ноября, это связано с ростом финансовых результатов деятельности региональных предприятий.

Наибольшую долю в данном направлении составили поступления от налогов обрабатывающих производств — 50,1% от общего объёма (35,2 млрд руб.). Этот показатель вырос с прошлого года на 86%.

Сокращение объёма налоговых поступлений в этом году наблюдается по четырём отраслям. Это сельское и лесное хозяйство (снижение на 37%), научная и техническая деятельность (снижение на 33%), торговля (снижение на 27%) и добыча полезных ископаемых (снижение на 15%).





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.