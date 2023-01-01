Максим Артамонов В Перми власти запустили опрос родителей школьников по общественному транспорту Два из семи вопросов касаются оплаты проезда Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

В Перми родителей учеников 5-11 классов попросили принять участие в опросе, который посвящён общественному транспорту и оплате проезда со стороны детей.

В опроснике родителям школьников предлагается ответить на семь вопросов, причём два из них касаются неоплаты проезда: «Бывает ли что ребенок не оплачивает проезд?» и «Причины неоплаты проезда».

Как пояснили «Новому компаньону» в департаменте транспорта Перми, опрос проводится «для оценки востребованности проездных у школьников».

«Результаты опроса будут использованы для дальнейшего анализа и, при необходимости, совершенствования тарифного меню», — отметили в городском дептрансе.

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