Максим Артамонов В 2024 году в Перми налог на имущество физических лиц вырастет до 1,9% В 2018 году он составлял 1,5% Поделиться Твитнуть

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Со следующего года в Перми налог на имущество физических лиц возрастёт с 1,8% до 1,9%. Соответствующее решение приняли депутаты Пермской городской думы на состоявшемся 21 ноября пленарном заседании. Об этом сообщает «Рифей».

Кроме того, в 2025-м и в последующие годы налог поднимется до 2%.

За это решение проголосовали 20 депутатов, против выступили восемь, а один воздержался.

Фото: Максим Артамонов

В Перми налог на имущество физлиц был введён с 1 января 2018 года. В тот момент ставка составляла 1,5%.

Ранее в пресс-службе Управления ФНС по Пермскому краю напомнили, что 1 декабря — последний день для своевременной уплаты имущественных налогов. Со 2 декабря уже будут начисляться пени.

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