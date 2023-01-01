Максим Артамонов В Пермском политехе разработали устройства для эффективной эвакуации людей на пожарах Приборы могут использоваться в зданиях с массовым пребыванием людей и в многоэтажках Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПНИПУ

Учёные Пермского политеха разработали два вида лазерных устройств, которые обеспечат эффективное передвижение внутри здания в случае возникновения пожара. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.

В основе предлагаемого способа — технология лазерного излучения. Она характеризуется чрезвычайно высокой степенью направленности и яркости. Работники Политеха разработали два прибора — «Лазерный гид 1» и «Лазерный гид 2».

Первый предназначен для создания проекции путей эвакуации, которые помогают людям быстро сориентироваться в случае пожара. В его конструкцию встроен микродвигатель. С его помощью лазерный луч перемещается по поверхности пола и показывает направление к эвакуационным выходам. Его движение вперёд и обратно отображается в форме практически постоянной линии, которая хорошо видна человеческому глазу. Размещение прибора выше уровня головы позволяет избежать перекрытия лазерного луча толпой людей в случае эвакуации.

Второй прибор предназначен для проецирования на пол знаков пожарной безопасности: огнетушителя, пожарного крана, СИЗ, телефона, аптечки и так далее. Он показывает их расположение. Лазерный луч прибора проходит через специально заготовленные шаблонные фильтры (насадки) с изображением необходимых знаков. Они проецируются с потолка на пол или стены для более удобного прочтения.

Как рассказала доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности» ПНИПУ Людмила Веденеева, оба прибора запитываются током с напряжением 220 В. В их конструкцию можно включить блок аварийного питания — он обеспечит работу приборов, если произойдёт аварийное отключение электричества.

Схема прибора/ Пресс-служба ПНИПУ

«Такие устройства можно использовать как индивидуально, так и в совокупности. Они надёжно работают в условиях высоких температур, повышенной влажности и при других факторах пожара», — пояснила она.

В пресс-службе краевого минтербеза утверждают, что эвакуация с помощью приборов, разработанных пермскими учёными, особенно эффективна в зданиях с массовым пребыванием людей, в многоэтажных строениях и местах со сложной инфраструктурой. Новые устройства могут послужить ориентирами не только эвакуирующимся людям, но и пожарным-спасателям. Также их можно применять в сфере охраны труда и производственной безопасности, например, в шахтах.

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