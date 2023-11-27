На улице Мира в Перми вместе с заменой трамвайных рельс проведут ремонт теплосети Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермские тепловые сети проводят ремонт участка теплосети по ул. Мира в Индустриальном районе Перми. Работы выполняются в месте замены трамвайных рельс. Мероприятия необходимы для надежного теплоснабжения жителей и согласованы с Пермской дирекцией дорожного движения, ГИБДД г. Перми.

В связи с ремонтом теплосети на период с 09-00 27.11.2023 до 18-00 04.12.2023 закрывается проезд по двум полосам улицы Мира на участке перед перекрестком с ул. Братьев Игнатовых в районе дома по ул. Мира, 39.

Энергокомпания приносит жителям извинения за доставленные неудобства и напоминает: ремонт теплосетевой инфраструктуры необходим для обеспечения стабильной подачи тепла и горячей воды пермякам.

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