Максим Артамонов В первой половине недели в Пермском крае ожидается аномально тёплая погода Климатическая норма будет превышена на 6-7 градусов Поделиться Твитнуть

Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, последние дни ноября и первая неделя декабря в Пермском крае будет очень тёплой. Температура воздуха в среднем будет на 6-7 градусов выше климатической нормы. Об этом пишет «Рифей».

С понедельника до среды в Прикамье ожидаются повсеместные оттепели, однако во второй половине недели начнётся постепенное похолодание. В первые дни декабря возможно значительное похолодание, отмечают синоптики.

Больше всего осадков прогнозируется на юго-западе Пермского края. На остальной территории региона их количество ожидается около нормы и меньше.

По данным метеорологов, в понедельник ожидается крайне необычная погода для этого времени года — малооблачно и при этом оттепель. Днём в южной части края воздух может ненадолго прогреться до +3…+5 градусов. На севере будут слабые оттепели и температура 0…+2 градуса.

Во вторник температура воздуха ожидается в пределах от -2 до +2 градусов, в Перми до +1 градуса.

В ночь на среду в течение суток столбик термометра будет в пределах 0…-5 градусов, похолодание начнётся вечером 29 ноября на юго-западе.

В четверг и пятницу температура воздуха начнёт понижаться и в течение суток составит от -3…-8 до -4…-10 градусов соответственно.

В выходные возможны снегопады на юге Прикамья, ожидается арктическое вторжение холодных масс и существенное похолодание — до -18…-23 градусов по ночам.

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