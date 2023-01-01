Максим Артамонов В Перми два участка под ИЖС реализовали с превышением начальной цены аукциона В городской бюджет поступило 10,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подведены итоги открытого аукциона по продаже земельных участков в Свердловском и Мотовилихинском районах Перми, которые предназначены для строительства частных домов. Оба участка реализованы с превышением начальной цены аукциона. Они были проданы за 10,2 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

В частности, участок по ул. Бахаревской, 38 в Свердловском районе был продан за 3,4 млн руб. при стартовой цене 1,8 млн руб. В торгах приняли участие двое заявителей. Участок по ул. Восстания, 198а в Мотовилихе реализован почти с трёхкратным превышением начальной цены. За победу в аукционе боролись восемь участников. Победителем стал заявитель, предложивший наибольшую стоимость участка, — 6,8 млн руб. Начальная цена земельного надела составляла 2,5 млн руб.

Как рассказала начальник департамента земельных отношений администрации Перми Лариса Пьянкова, при устойчивом спросе на ИЖС земли, выставленные на торги для этих целей, являются одними из самых востребованных и перспективных лотов.

В связи с этим чиновница призвала пермяков активнее участвовать в аукционах, потому что это возможность приобрести земельный участок под строительство собственного дома напрямую у муниципалитета без затрат на услуги посредников.

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